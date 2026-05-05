“El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm”, señala el parte del SMN.

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Y agrega: “También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.

El alerta por tormentas rige para el miércoles para todo el territorio bonaerense a excepción del conurbano; se espera que el fenómeno se dé durante la tarde, y el clima mejore en horas de la noche, madrugada del jueves.

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