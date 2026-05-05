Alerta meteorológico para casi toda la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo por tormentas para este miércoles.
“El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm”, señala el parte del SMN.
Y agrega: “También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.
El alerta por tormentas rige para el miércoles para todo el territorio bonaerense a excepción del conurbano; se espera que el fenómeno se dé durante la tarde, y el clima mejore en horas de la noche, madrugada del jueves.
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