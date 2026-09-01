“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente”, indica el parte del SMN para el miércoles en la costa bonaerense.

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Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Se prevé que las tormentas podrían desarrollarse en horas de la tarde. Para el jueves no hay alerta en ningún sector de la Provincia.

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