Alerta meteorológico para este viernes en Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para casi todo el territorio bonaerense.
“El área será afectada por tormentas y lluvias intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN para este viernes.
Y añade: “También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.
El alerta amarillo alcanza a casi toda la Provincia de Buenos Aires (con excepción del extremo sur), y se prevé que las tormentas comiencen en horas de la tarde.
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