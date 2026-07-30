“El área será afectada por tormentas y lluvias intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN para este viernes.

Ads

Y añade: “También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.

El alerta amarillo alcanza a casi toda la Provincia de Buenos Aires (con excepción del extremo sur), y se prevé que las tormentas comiencen en horas de la tarde.

Ads

Ads