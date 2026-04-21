“El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”, indica el alerta naranja emitido por el SMN para el sur, sureste y sudoeste de la Provincia.

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A su vez, la entidad emitió otro aviso, de rango amarillo, para toda la franja central del territorio bonaerense, también por lluvias para este martes.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, señala el documento.

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Las condiciones tenderían a mejorar en toda la Provincia durante la madrugada del miércoles.

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