Como adelantó LaNoticia1.com, se acabó el “veranito” y este jueves llegará un frío intenso al territorio bonaerense. En este sentido, para gran parte del conurbano, zonas de la costa y el centro de la Provincia rige un alerta amarillo por las bajas temperaturas.

Los municipios alcanzados por el aviso del SMN son: Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando, Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio, este de Tordillo, Azul, Rauch, Tapalqué, zona baja de Benito Juárez, zona baja de Tandil, General La Madrid, Laprida y Olavarría.

Según el organismo, el fenómeno puede ser peligroso, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

