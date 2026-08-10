Continúan las bajas temperaturas en la Provincia. En este marco, el SMN lanzó un alerta para la zona serrana de Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil.

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El aviso también alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo.

El pronóstico anticipa jornadas muy frías durante toda la semana, con cielo mayormente nublado y posibles lluvias aisladas hacia el miércoles por la noche.

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