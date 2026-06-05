“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN.

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Y añade: “En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”.

El alerta amarillo rige para este sábado por la mañana y alcanza a todo el oeste, centro, sur y sudeste de la Provincia.

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Las condiciones tenderían a mejorar durante el mediodía.

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