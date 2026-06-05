Alerta meteorológico por lluvias para la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para este sábado que alcanza a todo el oeste, centro, sur y sudeste bonaerense.
“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN.
Y añade: “En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica”.
El alerta amarillo rige para este sábado por la mañana y alcanza a todo el oeste, centro, sur y sudeste de la Provincia.
Las condiciones tenderían a mejorar durante el mediodía.
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