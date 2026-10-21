“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente”, señala el parte del SMN.

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Y agrega: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

El alerta rige para el jueves en horas de la tarde y de la noche, y alcanza al norte y al oeste bonaerense.

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