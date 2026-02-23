El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para que la población esté atenta a las consecuencias que puede tener.

En principio, en la noche de este domingo el alerta está vigente para el noroeste bonaerense y sudoeste, con avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes.

El frente de tormentas se espera que avance este lunes 23 de febrero hacia el este, lo que incluye el noreste bonaerense, conurbano y CABA.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”, señala el SMN.

Asimismo indica que las tormentas estarán “acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

En tanto que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.