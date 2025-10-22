Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, diversas regiones de la provincia de Buenos Aires serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes.

Ads

El área afectada sería en principio el sudoeste y el centro de la provincia hasta la costa atlántica. Para el área metropolitana, el mal tiempo llegaría recién el viernes 24 de octubre.

“Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, indicó el SMN.

Ads

Asimismo “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24”.

Este martes, desde el mediodía, el mal tiempo castigó a Bahía Blanca con casi 40 milímetros de precipitación registrados hasta entrada la tarde. Hubo anegaciones en distintas calles e incluso ingresó agua a algunas viviendas. Asimismo, y por un periodo breve de tiempo, se registró la caída de granizo.

Ads

Ahora, GRANIZO EN los Chañares, Bahía Blanca. pic.twitter.com/rD5DDycfaQ — LA RUEDA, comunicación popular (@laruedanoticias) October 21, 2025