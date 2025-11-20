“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo”, indica el parte del SMN.

Ads

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, añade.

En principio el alerta sólo regía para el norte bonaerense, pero luego se extendió hasta Capital y el conurbano. Se prevén que las condiciones tiendan a mejorar el viernes, con la llegada de vientos.

Ads

Ads