“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN.

Ads

Como estaba previsto, continuará el mal clima en el inicio de la semana.

Según el SMN, el alerta rige para el AMBA y todo el centro bonaerense, para las horas de la madrugada y la mañana de este lunes. Las condiciones tenderían a mejorar en horas del mediodía.

Ads

Ads