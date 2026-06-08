Alerta meteorológico por tormentas para el AMBA y gran parte del interior bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso para este lunes que alcanza al conurbano, la Capital y todo el centro de la Provincia.
“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN.
Como estaba previsto, continuará el mal clima en el inicio de la semana.
Según el SMN, el alerta rige para el AMBA y todo el centro bonaerense, para las horas de la madrugada y la mañana de este lunes. Las condiciones tenderían a mejorar en horas del mediodía.
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