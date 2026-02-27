“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN.

Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

El alerta rige para el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, principalmente para las horas de la noche de este viernes.

