Alerta meteorológico por tormentas para el sur bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para el miércoles.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”, señala el parte del SMN para el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.
Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm”.
El aviso rige para el miércoles, principalmente en horas de la tarde.
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