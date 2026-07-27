Alerta meteorológico por tormentas para el sur de la Provincia
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este lunes.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica”, señala el parte del SMN.
Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.
El aviso rige para este lunes por la tarde en el sur y parte de la costa de la Provincia de Buenos Aires.
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