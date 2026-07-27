“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica”, señala el parte del SMN.

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Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

El aviso rige para este lunes por la tarde en el sur y parte de la costa de la Provincia de Buenos Aires.

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