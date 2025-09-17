“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, señala el parte del SMN por tormentas para el sur bonaerense.

Ads

Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

El aviso rige desde este miércoles por la tarde; y luego se renueva jueves y viernes. El sábado las condiciones podrían mejorar.

Ads

Ads