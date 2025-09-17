Alerta meteorológico por tormentas para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este miércoles a raíz de un fenómeno que, en principio, se mantendrá hasta el viernes inclusive.
“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, señala el parte del SMN por tormentas para el sur bonaerense.
Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
El aviso rige desde este miércoles por la tarde; y luego se renueva jueves y viernes. El sábado las condiciones podrían mejorar.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión