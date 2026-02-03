“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el aviso por tormentas que rige para este martes.

Y añade: “Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. La condiciones, en el sur, sudeste y la costa bonaerense, tenderían a mejorar durante las horas de la mañana.

El SMN, además, mantiene un alerta para el miércoles que abarca a toda la banda este de la Provincia y la zona sur.

