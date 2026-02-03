Alerta meteorológico por tormentas para el sur, sudeste y la costa bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso para martes y miércoles que alcanza a gran parte de la Provincia.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el aviso por tormentas que rige para este martes.
Y añade: “Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. La condiciones, en el sur, sudeste y la costa bonaerense, tenderían a mejorar durante las horas de la mañana.
El SMN, además, mantiene un alerta para el miércoles que abarca a toda la banda este de la Provincia y la zona sur.
