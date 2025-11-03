“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”, indica el parte del SMN para este lunes.

Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El alerta por tormentas rige para este lunes y alcanza al sur, toda la franja este y el sudoeste bonaerense. A su vez, otro aviso está vigente para las primeras horas del martes y también afectará al norte de la Provincia.

