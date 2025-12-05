Alerta meteorológico por tormentas para la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este viernes que alcanza al centro y a la costa bonaerense.
“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos”, señala el comunicado del SMN.
Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
El alerta alcanza al centro y a la costa de la Provincia; las condiciones tenderían a mejorar en horas de la noche de este viernes.
