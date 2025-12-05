“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos”, señala el comunicado del SMN.

Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El alerta alcanza al centro y a la costa de la Provincia; las condiciones tenderían a mejorar en horas de la noche de este viernes.

