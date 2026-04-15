“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.

Ads

Y agrega: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”.

El alerta alcanza el este, noreste, norte, centro y la zona sur de la costa de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en el transcurso de la mañana.

Ads

Ads