“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, señala el parte del SMN por tormentas para este jueves en toda la franja este de la Provincia.

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“Es posible que se registre principalmente abundante caída de agua en cortos periodos, y en forma aislada granizo, ráfagas, y actividad eléctrica frecuente”, añade.

A su vez, para el viernes rige otro alerta que alcanza también a todo el centro bonaerense.

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