“El área será afectada por vientos del sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.

El alerta amarillo rige para este martes y alcanza a todo el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.

Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en horas del mediodía.

