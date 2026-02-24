Alerta meteorológico por viento para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este martes.
“El área será afectada por vientos del sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.
El alerta amarillo rige para este martes y alcanza a todo el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.
Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en horas del mediodía.
