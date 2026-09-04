Alerta meteorológico por viento para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este sábado.
“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, señala el parte del SMN.
El aviso alcanza al sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.
El alerta rige para el sábado en horas de la madrugada y de la mañana. Para el domingo no hay avisos para ninguna región del territorio bonaerense.
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