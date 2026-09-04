“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, señala el parte del SMN.

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El aviso alcanza al sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.

El alerta rige para el sábado en horas de la madrugada y de la mañana. Para el domingo no hay avisos para ninguna región del territorio bonaerense.

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