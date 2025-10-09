Alerta meteorológico por viento para la costa bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este jueves que alcanza a gran parte del sector costero de la Provincia de Buenos Aires, desde Pinamar hasta Tres Arroyos.
“El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.
El aviso rige para este jueves en horas de la tarde, y las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.
El alerta alcanza zonas de la costa bonaerense, desde el sector comprendido entre Pinamar y Tres Arroyos.
