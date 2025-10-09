“El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.

El aviso rige para este jueves en horas de la tarde, y las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.

El alerta alcanza zonas de la costa bonaerense, desde el sector comprendido entre Pinamar y Tres Arroyos.

