Alerta meteorológico por viento para la costa bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este sábado que alcanza a la Quinta Sección.
“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", señala el parte del SMN.
El alerta amarillo está previsto para este sábado, focalizado en horas de la tarde, y alcanza a la costa de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.
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