“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", señala el parte del SMN.

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El alerta amarillo está previsto para este sábado, focalizado en horas de la tarde, y alcanza a la costa de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.

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