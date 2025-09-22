“El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el alerta del SMN por viento para este miércoles por la mañana y la tarde.

El aviso alcanza a la costa bonaerense, desde Pinamar hasta Patagones.

Se prevé que las condiciones meteorológicas en todo el sector tiendan a mejorar en horas de la noche.

