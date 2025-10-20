“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.

Las condiciones en el este de la Provincia tenderían a mejorar durante las horas de la mañana de este lunes.

Sin embargo, en el sur bonaerense el fenómeno se extenderá hasta la noche. Ya para el martes no regirá alerta alguna en la Provincia.

