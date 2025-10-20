Alerta meteorológico por vientos para la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para el sur y este bonaerense para este lunes.
“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.
Las condiciones en el este de la Provincia tenderían a mejorar durante las horas de la mañana de este lunes.
Sin embargo, en el sur bonaerense el fenómeno se extenderá hasta la noche. Ya para el martes no regirá alerta alguna en la Provincia.
