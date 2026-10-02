“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indica el parte del SMN para este viernes.

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El alerta alcanza al sur y extremo sur de la Provincia, y tendría lugar en horas de la noche.

A su vez, el SMN extendió el aviso para el sábado al centro, norte y oeste bonaerense. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.

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