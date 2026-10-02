Alerta meteorológico viernes y sábado en la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo por tormentas para distintos sectores bonaerenses este fin de semana.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indica el parte del SMN para este viernes.
El alerta alcanza al sur y extremo sur de la Provincia, y tendría lugar en horas de la noche.
A su vez, el SMN extendió el aviso para el sábado al centro, norte y oeste bonaerense. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la mañana.
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