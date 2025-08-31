La Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno climático histórico de fines de agosto, afecta este domingo a la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo en varias zonas.

En el noroeste bonaerense, se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, mientras que en el sur y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las lluvias serán de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén ráfagas de hasta 80 km/h y acumulación de más de 100 mm en algunas regiones.

El impacto del clima ya se sintió en algunos municipios: en Carlos Casares se reportaron inundaciones y anegamientos de rutas. Además, el partido de Sarmiento vs Rosario Central, programado en Junín, fue suspendido por las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades locales aconsejan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Para más información, se puede consultar el Servicio Meteorológico Nacional.

