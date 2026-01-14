El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distritos del sur bonaerense, y las provincias lindantes de Río Negro y La Pampa.

La misma tiene vigencia para la noche de este miércoles 14 de enero y la madrugada del día siguiente.

De acuerdo al informe suministrado por el SMN el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Esto incluye el norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist.

El avance de un frente frío y el clima de inestabilidad provocará una desmejora del tiempo que luego abarcará gran parte de la provincia de Buenos Aires entre la mañana y la tarde del jueves.