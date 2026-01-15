El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla para la provincia de Buenos Aires, que en esta oportunidad abarca el noroeste, parte del centro y el sudeste del territorio, con predominio de advertencias por lluvias y tormentas.

La alerta tendrá vigencia este jueves 15 de enero. Para las localidades costeras de Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, el organismo prevé la ocurrencia de fenómenos durante la mañana. En tanto, en el resto de la costa atlántica se esperan tormentas entre la mañana y la tarde, mientras que en el oeste y el centro provincial podrían registrarse durante la mañana, y en el norte tanto por la mañana como por la tarde.

El pronóstico es similar para todas las regiones: se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Según indicó el SMN, la desmejora del tiempo estará asociada al avance de un frente frío débil y a las condiciones de inestabilidad generadas por el calor y la elevada humedad.

