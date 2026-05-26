Alerta por niebla en el AMBA y en casi toda la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso que alcanza a Capital, el conurbano y el resto del territorio bonaerense a excepción de la franja este. Rige para este martes hasta el mediodía.
“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señala el parte del SMN.
El aviso alcanza al AMBA y al norte, centro, sur y la costa bonaerense.
Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en horas del mediodía. El SMN ya advirtió por el mismo fenómeno también para la madrugada y mañana del día miércoles.
Expertos recomiendan circular con extrema precaución por rutas y accesos.
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