“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señala el parte del SMN.

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El aviso alcanza al AMBA y al norte, centro, sur y la costa bonaerense.

Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en horas del mediodía. El SMN ya advirtió por el mismo fenómeno también para la madrugada y mañana del día miércoles.

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Expertos recomiendan circular con extrema precaución por rutas y accesos.

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