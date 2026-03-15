Alerta por tormentas en Provincia de Buenos Aires y AMBA: cuándo llegan las lluvias y el busco cambio de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima con tormentas entre lunes y martes, ráfagas de viento y un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al calor intenso del fin de semana en el AMBA y gran parte de la provincia.
Tras un domingo con temperaturas superiores a 30°C, el clima comenzará a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Un frente de tormenta ingresará desde el sur, generando lluvias intensas, cielos nublados y ráfagas de viento durante al menos dos jornadas.
Lunes 16 de marzo: inicio de la inestabilidad
Desde la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas. Las precipitaciones podrían ser puntuales, pero algunas células alcanzarán intensidad.
Se esperan temperaturas de 23°C a 29°C y vientos del sur con ráfagas entre 42 y 50 km/h, que aumentarán la sensación de inestabilidad y humedad elevada.
Martes 17 de marzo: el día más intenso
El martes se intensificará el temporal. Según el SMN y portales especializados, las tormentas podrían ser más organizadas y provocar lluvias fuertes en cortos períodos, caída de granizo aislado y ráfagas de hasta 50 km/h.
Se prevé una mínima de 20°C y máxima de 26°C, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 27 mm en toda la jornada. La alerta amarilla se mantiene para el AMBA y varias zonas de la provincia.
Cambio de clima y llegada del otoño
El miércoles ingresará aire más frío y seco, despejando el cielo y mejorando las condiciones. Las temperaturas marcarán el inicio de un ambiente más otoñal, con mínima de 16°C y máxima de 25°C, y menor humedad.
Para el jueves y viernes, se espera clima estable, cielos parcialmente nublados y máximas entre 24°C y 25°C, confirmando el fin de la seguidilla de calor del fin de semana y el inicio de la transición estacional.
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