“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, señala el parte del SMN para este miércoles.

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“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, añade.

El alerta rige para el sur bonaerense. A su vez, el SMN lanzó otro aviso para el jueves que alcanza a todo el centro y noroeste de la Provincia.

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