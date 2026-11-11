Alerta por tormentas para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este miércoles. A su vez, se prevé que las tormentas se extiendan el jueves al centro bonaerense.
“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, señala el parte del SMN para este miércoles.
“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, añade.
El alerta rige para el sur bonaerense. A su vez, el SMN lanzó otro aviso para el jueves que alcanza a todo el centro y noroeste de la Provincia.
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