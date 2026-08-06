La provincia de Buenos Aires atraviesa este jueves 6 de agosto una jornada de tiempo inestable, con lluvias, tormentas y fuertes vientos que afectan a distintas regiones del territorio bonaerense. El avance de un frente frío provocará además un descenso de la temperatura hacia la tarde y la noche.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores de la provincia. Las advertencias alcanzan principalmente al centro, este y sudeste bonaerense, donde se prevén tormentas de variada intensidad, lluvias persistentes y acumulados importantes de agua en cortos períodos.

Además de las precipitaciones, el organismo advirtió por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 80 km/h, especialmente desde media mañana y durante la tarde.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el norte provincial, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, con lluvias y chaparrones intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 13°C, mientras que el viento rotará al sudoeste con el ingreso del frente frío.

En el Conurbano bonaerense, la jornada también estará marcada por el cielo cubierto, lluvias y chaparrones de variada intensidad. De acuerdo con el pronóstico, el viento irá aumentando con el correr de las horas y el descenso de la temperatura se hará sentir hacia la tarde, mientras el frente frío avanza sobre la región.

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En tanto, en el centro y sur de la provincia, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual durante la tarde a medida que el sistema de tormentas avance hacia el este. Sin embargo, el ingreso de una masa de aire más fría dejará un ambiente marcadamente invernal para el cierre de la jornada.

Según el pronóstico, el viernes volverán las condiciones estables en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, temperaturas bajas durante la mañana y sin probabilidades significativas de nuevas precipitaciones.