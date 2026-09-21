Alerta por viento en la Provincia: Naranja para la costa bonaerense y amarillo para el resto del territorio
Tras el paso de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un nuevo aviso para este lunes.
El SMN lanzó un alerta naranja para este lunes por vientos en la costa de la Provincia: “El área será afectada por vientos sector oeste rotando al sudoeste entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, señala el parte.
A su vez, el organismo emitió un aviso amarillo por el mismo fenómeno para el resto del territorio bonaerense.
Las condiciones tenderían a mejorar entre el lunes por la noche y la madrugada del martes.
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