El SMN lanzó un alerta naranja para este lunes por vientos en la costa de la Provincia: “El área será afectada por vientos sector oeste rotando al sudoeste entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, señala el parte.

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A su vez, el organismo emitió un aviso amarillo por el mismo fenómeno para el resto del territorio bonaerense.

Las condiciones tenderían a mejorar entre el lunes por la noche y la madrugada del martes.

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