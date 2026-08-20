Alerta por viento para la costa bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este jueves.
“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, señala el parte del SMN.
El alerta rige para toda la franja costera de la Provincia, desde el Partido de La Costa hasta Patagones.
El fenómeno tendría lugar este jueves en horas de la tarde, principalmente.
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