“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, señala el parte del SMN.

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El alerta rige para toda la franja costera de la Provincia, desde el Partido de La Costa hasta Patagones.

El fenómeno tendría lugar este jueves en horas de la tarde, principalmente.

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