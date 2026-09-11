El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de las marcas térmicas.

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Además, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes afectará en especial a la costa de General Pueyrredón (Mar del Plata), costa de Mar Chiquita y General Alvarado y se extiende desde la tarde de este viernes 11 hasta la madrugada del sábado 12. En tanto que casi la mitad de la provincia, al sudoeste y sudeste del territorio bonaerense, la alerta está vigente sólo en la noche del viernes.

“El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, se indicó en el parte del SMN.

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Hacia el sábado, la nubosidad irá en aumento y no se descartan lloviznas y lluvias débiles en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, acompañadas de una sensación térmica muy baja por efecto del viento. En La Plata, se prevé este sábado una mínima de 7°C y una máxima de sólo 10°C. En Mar del Plata, las temperaturas oscilarán entre 5°C y 10°C. En Junín, entre 6°C y 10°C.

Recién para la jornada del domingo se prevé una estabilización de las condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado y una mañana que se perfila como la más fría de toda la semana. En la capital bonaerense, el domingo la mínima será de 3°C y la máxima 13°C. En Mar del Plata, entre 1°C y 10°C. Y en Junín, entre 1°C y 13°C.

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