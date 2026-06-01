“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señaló el SMN.

Ads

El alerta violeta alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires, incluyendo al conurbano. También CABA estará afectada por el fenómeno, y Entre Ríos, Corrientes, Misiones y parte de Santa Fe y Formosa.

El aviso en territorio bonaerense rige para este lunes para la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.

Ads

Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

Ads