🌫️ Alerta "violeta" por niebla para el AMBA y el interior de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso para este lunes por "bancos de nieblas persistentes".
“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señaló el SMN.
El alerta violeta alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires, incluyendo al conurbano. También CABA estará afectada por el fenómeno, y Entre Ríos, Corrientes, Misiones y parte de Santa Fe y Formosa.
El aviso en territorio bonaerense rige para este lunes para la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión