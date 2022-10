"Quizás no desde hechos de fácil visualización como la tala de cientos de árboles, o los planes para con la ex ruta 19 que afectan la zona núcleo, sino con hechos menos visibles pero también tan peligrosos como los que venimos enfrentando como son las agresiones sobre la zonas de amortiguación en la ribera de Hudson", expresaron desde la asociación.

De esta forma repudiaron la decisión de la administración del Parque de" negarles todos los medios para que cumplan con su actividad el Cuerpo de Guardaparques como forma de castigo por ser los primeros en denunciar todo tipo de anomalía que se producen o quieren producir en el lugar".

"Las denuncias a las autoridades no les gustan. Como no les gusta el reclamo a que haya una solo autoridad de aplicación para toda la Reserva como forma de terminar con la dispersión y se aprovechen de ella quienes no pueden ni merece tener poder de decisión, porque los hechos lo han demostrado", apuntaron.

En este sentido desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente señalaron que "el Parque ha sido noticia periodística por hechos de inseguridad, los que crecen al ritmo que crece la inseguridad en todo la región alumbrada por la grave situación socio-económica por la que atraviesa el país".

Desde el Foro convocaron "a una acción inmediata de la Asamblea" para organizar la defensa de la Reserva, acompañando las luchas ambientales crecientes en la región y precisando un plan de acción propio que nos lleve a asegurar nuestro objetivo que es la defensa irrestricta de la Reserva.

Por último, exigieron que las autoridades municipales que tienen injerencia directa sobre el parque "abandonen su actitud cómplice con la inercia provincial y actúen en consecuencia".