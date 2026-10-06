El sistema de alertas abarca diversas zonas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el centro, la costa atlántica y, sobre todo, el norte bonaerense. El fenómeno se desarrollará durante toda la jornada del miércoles 7 de octubre, extendiéndose desde la mañana hasta la noche.

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En las áreas bajo alerta amarilla, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el reporte oficial, estos eventos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque estas cifras podrían ser superadas de manera puntual en los sectores más afectados.

Por otro lado, según la información del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas bajo alerta naranja enfrentarán condiciones más severas. En estos sectores, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con granizo de diversos tamaños y una mayor intensidad en las ráfagas de viento. En estas áreas, los registros de precipitación acumulada se ubicarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar dichos valores en puntos específicos. Cabe destacar que, en el norte del Litoral, las precipitaciones podrían alcanzar niveles más elevados, situándose entre 70 y 100 milímetros.

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Además de la inestabilidad por tormentas, la costa atlántica se encuentra bajo una alerta por viento de nivel amarillo. Este fenómeno se extenderá desde el miércoles 7 hasta el jueves 8 de octubre. El área será afectada por vientos provenientes del sector este, con velocidades constantes de entre 40 y 50 kilómetros por hora, aunque podría haber ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, lo que exige extremar las precauciones en las zonas costeras.

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