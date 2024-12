En la sesión extraordinaria que se celebró durante la madrugada de este viernes, Alexis Guerrera asumió como autoridad en la Cámara Baja; y tras la jura tomada por el presidente saliente, Alejandro Dichiara, la flamante autoridad se dirigió a los presentes.

“En esta época de la posverdad donde un tuit puede crear una ilusión o una respuesta a una verdad tan relativa, como todas las verdades, y que puede ser para un sector verdad y para otras no, creo que la respuesta desde esta casa tiene que ser más política, más política desde el respeto, desde la diversidad”, aseveró.

“Y también decir que no solamente es importante lo que ocurre en este recinto o en las comisiones, también lo que hacemos afuera cuando por ahí entusiasmados por alguna arenga política condicionamos las libertades; aún, argumentando las libertades individuales”, continuó y aseveró: “Quiero decirles que yo me voy a seguir moviendo, eso no me va a limitar, eso no me condiciona”.

Además se comprometió: “Así como soy, y así como soy voy a seguir siendo y los voy a estar recibiendo y los voy a escuchar a todos y voy a tender puentes para qué está Legislatura represente lo mejor posible los intereses de los bonaerenses”.

Más tarde, en sus redes sociales aseguró: “Creo que la política se trata de generar consensos y acuerdos, de dialogar. Creo en la construcción colectiva de quienes pensamos distinto. Así se logran las síntesis, se potencian políticas, programas, leyes”.

“Cuando existe ese equilibrio entre quienes tenemos visiones distintas para la Provincia es cuando logramos mejorarles la vida a las y los bonaerenses”, valoró el flamante presidente de la cámara baja bonaerense.

“Por sobre el individualismo y las discusiones pequeñas, tenemos que colaborar con un mandato que es más grande que nuestros egos: el de entregarle a las generaciones que vienen una Provincia mejor de la que recibimos”, sentenció Guerrera y concluyó: “Les pido que trabajemos en ese sentido”.

La trayectoria de Alexis Guerrera

Alexis Dichiara comenzó su recorrido político al frente de la Juventud Peronista en la ciudad de General Pinto hace 25 años. En 2001 se desempeñó como concejal y en 2003 asumió la intendencia del Municipio la que retuvo por cuatro períodos consecutivos, hasta el 2019.

En ese momento ingresó a la cámara de Diputados bonaerense, representando a la Cuarta Sección Electoral y un año más tarde, el 22 de diciembre de 2020, tomó licencia extraordinaria para incorporarse al gabinete nacional como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura donde llevó adelante obras de modernización del transporte que diseñó junto al entonces titular de esa cartera, Mario Meoni.

En mayo del 2021 terminó reemplazando al funcionario Alberto Fernández que falleció el 23 de abril tras sufrir un accidente automovilístico. Ya en 2023 y reincorporado en la Legislatura, ocupó el rol de vicepresidente que ahora será ocupado por Alejandro Dichiara, quien lo reemplaza tras tomarle juramento para que asuma como nueva autoridad al frente de Diputados