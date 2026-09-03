El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, volvió a poner a Sergio Massa en el centro de la discusión electoral de cara a 2027 y aseguró que el líder del Frente Renovador mantiene intacta su vocación de llegar a la Presidencia de la Nación.

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Durante una entrevista en el programa El Bunker, del medio 0221, el legislador y dirigente cercano al tigrense analizó el futuro del peronismo y defendió la utilización de las elecciones primarias como mecanismo para ordenar las internas y definir candidaturas.

En ese marco, Guerrera dejó abierta la posibilidad de una competencia entre Massa y Axel Kicillof, aunque aclaró que una eventual disputa no necesariamente debería trasladarse a todos los niveles electorales. Según planteó, también podría avanzarse en acuerdos para alcanzar listas de unidad en determinados distritos.

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"Tiene una vocación inclaudicable de ser presidente"

Consultado sobre la posibilidad de que Massa compita por la Gobernación bonaerense, Guerrera evitó descartarlo, aunque remarcó cuál considera que es la principal aspiración política del exministro de Economía.

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“Yo no soy quién para descartarlo, aunque él mantiene una vocación inclaudicable de ser presidente de la Nación”.

Al mismo tiempo, destacó el compromiso de Massa con la provincia de Buenos Aires y con la construcción de la unidad del peronismo, dos elementos que podrían ser determinantes en el armado electoral de los próximos años.

La defensa de la gestión de Massa en Economía

Guerrera también realizó una fuerte defensa de la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía durante la administración de Alberto Fernández. El dirigente sostuvo que el actual escenario económico debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones en las que asumió el tigrense.

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“Era con la gente adentro o con la gente afuera, era con inflación, pero con heladeras llenas”, sostuvo el legislador bonaerense.

En esa línea, cuestionó la comparación entre ambas gestiones y aseguró que la inflación durante el gobierno de Milei es similar e incluso algo superior a la registrada durante la etapa de Massa en Economía, aunque remarcó que en aquel momento existían ingresos y paritarias que, según su mirada, permitían amortiguar el impacto sobre las familias.

Guerrera advirtió además sobre la situación actual de los hogares: “Hoy la góndola está más quieta, pero igual sigue faltándole plata para llegar a fin de mes y su heladera está más vacía”.

Para el diputado provincial, si esta situación se profundiza, el escenario económico y social podría volverse todavía más complejo.

Massa mueve fichas en el interior bonaerense

Las declaraciones de Guerrera se producen después de una reunión que Massa mantuvo con cinco intendentes de la Sexta sección electoral, en un encuentro que tuvo como eje el futuro del peronismo y el armado político hacia 2027.

La reunión se desarrolló en Buenos Aires y participaron Ricardo Marino, intendente de Patagones; Sergio Bordoni, de Tornquist; Carlos Bevilacqua, de Villarino; Pablo Garate, de Tres Arroyos; y Matías Nebot, de Saavedra.

Según trascendió, durante el encuentro Massa planteó la necesidad de fortalecer la estructura territorial del Frente Renovador y avanzar con una construcción política distrito por distrito.