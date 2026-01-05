El incidente ocurrió en el kilómetro 393,5 de la autovía 11, en el partido de Pinamar, lo que obligó a interrumpir el tránsito en ambas manos. Hacia el mediodía se habilitó una mano, sentido a Cariló, mientras que la otra todavía permanecía cerrada. La CALP aseguró que todo estará normalizado en el curso del día.

La municipalidad local detectó el incidente y activó un operativo junto a Vialidad de la Provincia para controlar la situación. En ese marco, intimó a la Cooperativa de Agua y Luz (CALP) a solucionarlo en 24 horas.

"Algo huele mal": Por un derrame cloacal, cortaron ruta provincial 11 entre Pinamar y Ostende

🤢Además, bloqueó la entrada al hipermercado de la conocida cadena francesa e inundó parte de sus instalaciones pic.twitter.com/Uf1SA1ZiOR — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 5, 2026

El incidente produjo también un fuerte y desagradable olor, además de bloquear la entrada al hipermercado de la conocida cadena francesa. Empleados de esta empresa afirmaron que los efluentes ingresaron al local de venta y debieron limpiar los desechos.

Según informó el gobierno comunal, la responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP). Para permitir los trabajos de contención y limpieza, se decidió el corte total del tránsito en la zona afectada, publicó El Mensajero de la Costa.

Paralelamente, se intimó formalmente a CALP a cumplir con dos objetivos críticos Recomponer las condiciones del sector en un plazo máximo de 24 horas, y redirigir, dentro del mismo plazo, los efluentes hacia las lagunas de tratamiento más alejadas que se encuentran disponibles, para minimizar el impacto ambiental y sanitario.

