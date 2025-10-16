Ojeda quedó en el medio de un escándalo policial luego de quedar imputado tras un allanamiento en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

Ads

Está acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales y captar apostadores. Ya había sido notificado en la sede de la Lotería de la Ciudad por su actividad pero, a pesar de ello, continuó haciéndolo.

La operación estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.

Ads

Según se informó, la Lotería junto a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, efectuaron más de 30 allanamientos simultáneos.

A esto se sumaron el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas. En el allanamiento se secuestraron celulares, notebooks y dinero en efectivo.

Ads