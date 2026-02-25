El Municipio de Almirante Brown lanzó el programa “Vuelta al Cole”, impulsado a través del Instituto de la Economía Social (IMES) y en el marco del programa “Hecho en Brown”, que ofrece alternativas de calidad a precios accesibles.

El Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de Burzaco funciona en la calle Cruz del Sur N°1200 y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00, y los sábados, de 9.00 a 13.00. Allí se pueden encontrar propuestas pensadas para acompañar a las familias en el comienzo de clases, con productos elaborados por productores locales.

Entre las opciones disponibles se destacan guardapolvos, útiles escolares, mochilas, loncheras, cartucheras y accesorios como botellas de agua y artículos para el cabello, entre otros, se informó oficialmente.

