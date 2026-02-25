Almirante Brown: El Municipio de lanzó el programa “Vuelta al Cole” con beneficios en la compra de útiles
La iniciativa está destinada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026 mediante la comercialización de útiles, guardapolvos y productos escolares a precios accesibles en la Tienda Brown, el espacio que el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown posee en Burzaco.
El Municipio de Almirante Brown lanzó el programa “Vuelta al Cole”, impulsado a través del Instituto de la Economía Social (IMES) y en el marco del programa “Hecho en Brown”, que ofrece alternativas de calidad a precios accesibles.
El Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de Burzaco funciona en la calle Cruz del Sur N°1200 y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00, y los sábados, de 9.00 a 13.00. Allí se pueden encontrar propuestas pensadas para acompañar a las familias en el comienzo de clases, con productos elaborados por productores locales.
Entre las opciones disponibles se destacan guardapolvos, útiles escolares, mochilas, loncheras, cartucheras y accesorios como botellas de agua y artículos para el cabello, entre otros, se informó oficialmente.
