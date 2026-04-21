El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la Provincia está “más ocupada que preocupada” frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas y confirmó que ya se realizaron entre 25 y 30 allanamientos, con 50 estudiantes identificados en situaciones que requieren seguimiento.

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En declaraciones a C5N, el funcionario explicó que se trata de un fenómeno global impulsado por redes sociales, donde se replica un “efecto contagio” tras hechos violentos ocurridos en otros países. “Esto impacta mucho en redes y se caracteriza por una imitación. No es solo en Argentina, es un fenómeno mundial”, sostuvo.

Alonso señaló que muchas de las amenazas no implican un riesgo inmediato, pero buscan viralización y notoriedad pública, en una lógica similar a lo que ocurrió años atrás con las amenazas de bomba en escuelas. Sin embargo, advirtió que el escenario actual es más complejo, ya que en algunos casos aparecen comunidades digitales vinculadas al “true crime”, donde jóvenes analizan y hasta glorifican ataques escolares, como el ocurrido en la Masacre de Columbine.

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“No hay una ideología política. Lo que buscan es contemplar la violencia en sí misma. Consumen videos muy sangrientos y, en algunos casos, empiezan a planificar situaciones a largo plazo, incluso durante uno o dos años”, explicó.

El ministro detalló que cuando se detecta una amenaza con identidad digital concreta, se activa la intervención judicial: se realizan allanamientos, se secuestran dispositivos electrónicos y se verifica si hay acceso a armas. En ese punto, advirtió que la presencia de armas en los hogares puede agravar el riesgo: “Si hay acceso a un arma, el riesgo aumenta considerablemente”, remarcó, al tiempo que llamó a las familias a extremar cuidados.

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También reconoció que en algunos casos los jóvenes involucrados atraviesan problemas de salud mental o contextos familiares complejos, lo que requiere un abordaje más amplio. A su vez, reveló que se detectaron vínculos entre estudiantes de distintas provincias, conectados a través de redes y aplicaciones de mensajería. Incluso mencionó un caso en el que un joven bonaerense estaba en contacto con otro involucrado en el tiroteo de Santa Fe donde murió un alumno.

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“Cuando dejan el anonimato y buscan visibilidad, podemos identificarlos. Tenemos la tecnología para llegar a la persona detrás del usuario”, afirmó.

Por último, Alonso pidió responsabilidad a las familias, a los medios y también al Gobierno nacional. En ese sentido, cuestionó medidas que —según dijo— “alientan el uso de armas” y reclamó retomar políticas de desarme: “Necesitamos generar conciencia. Hubo programas que dieron buenos resultados y deberían volver a implementarse”.

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En paralelo, desde el ámbito educativo crece la preocupación por el impacto de estas comunidades digitales violentas en estudiantes. Gremios docentes ya plantearon la necesidad de reforzar medidas preventivas ante un fenómeno que combina amenazas que buscan visibilidad con otros casos que encienden alarmas por posibles riesgos reales.