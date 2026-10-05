El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la forma en que aborda la problemática de la inseguridad y rechazó las referencias a un supuesto “baño de sangre” en territorio bonaerense.

Ads

“Hay una necesidad del Gobierno de instalar el problema de la inseguridad porque ha caído mucho en las encuestas”, afirmó Alonso durante una conferencia de prensa, al ser consultado por las críticas de dirigentes de la oposición ante distintos hechos delictivos ocurridos en la Provincia.

El funcionario sostuvo que existe una “amplificación” de hechos “desgraciados y lamentables” en distintos medios de comunicación y contrapuso esa situación con los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que, según señaló, muestran una reducción de los homicidios y de otros delitos complejos.

Ads

“Como en cualquier sociedad, el delito existe”, reconoció Alonso, quien mencionó la existencia de homicidios, robos y tiroteos, pero aseguró que desde el Gobierno bonaerense trabajan para reducir los índices delictivos.

En ese sentido, afirmó que durante el año pasado hubo 86 homicidios en ocasión de robo, cifra que calificó como una de las más bajas de la historia de la Provincia. Además, sostuvo que durante este año ese indicador continúa descendiendo, mientras que el volumen general de homicidios se mantiene estable respecto del año anterior.

Ads

Puede interesarte

“La Provincia tiene menos homicidios que Uruguay y Chile”

Alonso también destacó que Buenos Aires registra una tasa de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes y aseguró que la Provincia tiene actualmente menos homicidios que Uruguay y Chile.

“Esto nos pone en un lugar de privilegio”, sostuvo el ministro, quien atribuyó el resultado al trabajo de la Policía bonaerense, el Gobierno provincial, jueces, fiscales y los 135 intendentes.

El funcionario también cuestionó que el Gobierno nacional utilice la inseguridad para desviar la atención de otros problemas. En ese sentido, vinculó la discusión con la situación económica del país y mencionó que el 30% de los trabajadores que tienen deudas se encuentran en situación de mora, además de las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y el cierre de empresas.

Ads

Críticas al Gobierno nacional por el narcotráfico

Alonso también apuntó contra la Nación por la lucha contra el narcotráfico y cuestionó la falta de mayores recursos y coordinación.

Como ejemplo, mencionó la reciente detención de un hombre señalado como líder narco de la Villa 31, quien, según relató, había sido detenido, juzgado, condenado y expulsado de la Argentina años atrás, pero posteriormente fue localizado nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Las fronteras no existen”, afirmó Alonso al cuestionar la situación y sostuvo que la droga representa “el principal problema” en la provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

El funcionario destacó el trabajo conjunto que realizan la Provincia y la Justicia federal y provincial, y mencionó la implementación del sistema acusatorio federal en territorio bonaerense, que comenzó el 21 de septiembre y apunta a agilizar las investigaciones vinculadas al narcotráfico.

En materia penitenciaria, Alonso señaló que desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof se incorporaron 18.000 presos al sistema penitenciario bonaerense. Según detalló, desde que asumió como ministro en 2023 fueron 8.365 las personas que ingresaron al sistema provincial, mientras que el sistema penitenciario federal sumó alrededor de 1.000 presos en toda la Argentina.

Finalmente, Alonso reclamó una mayor coordinación con el Gobierno nacional y afirmó que Kicillof ya envió más de 20 cartas al presidente Milei para solicitar una reunión.

“Nos dejan solos, nos sacaron 27.000 millones de dólares”, afirmó el ministro, al cuestionar los recursos que, según planteó, la Nación dejó de transferir a la Provincia.

Durante la misma conferencia, Alonso volvió a referirse al concepto de “baño de sangre” al destacar el operativo realizado durante la peregrinación a Luján. Tras remarcar que no se registraron incidentes de seguridad durante la movilización y que hubo 86 derivaciones hospitalarias sobre más de 2,7 millones de personas, sostuvo que lo ocurrido fue “un baño de esperanza y un baño de fe”, en contraposición al “baño de sangre” que, según afirmó, “propician desde los medios de propaganda del Gobierno”.