Empresas relacionadas

"Enemigo invisible" y "Traicionero", así definió el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Austral, Pablo Pratesi, quien fue dado de alta luego de dos semanas de haber sido internado con diagnóstico Covid-19 positivo.

Estuvo en terapia intensiva, la misma donde trabaja desde 2007, al igual que uno de sus hijos. Otra hija, su esposa y su padre también estuvieron internados. Además su madre falleció por coronavirus hace más de un mes.

El doctor Pratesi, egresado de la UBA, antes había sido Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Ramón Carrillo, en Los Polvorines y Coordinador de Terapia Intensiva, Hospital Naval Pedro Mallo.

"Hace 16 días empezamos a vivir una experiencia muy dura. La peor de nuestra vida. El COVID nos golpeo fuerte. Hoy podemos festejar que estamos todos juntos y en casa. Gracias a todos ustedes, amigos que nos acompañaron con su fuerza, sus pensamientos y oraciones. Se sintió y muy fuerte en el corazon", contó Pratesi en redes sociales. Y agregó: "Por favor cuidense que la batalla sigue y no sabemos que nos va a tocar. El virus es traicionero".

El jefe de la UCI del Austral había sido internado el pasado 21 de septiembre y según público El Diario de Pilar debió recibir asistencia respiratoria durante dos semanas.

En diálogo con el programa Materia Prima (FM Plaza 92.1), recordó: “hace un mes y medio se infectaron mis padres: mi madre murió y mi papá se fue de alta. Mi esposa e hija tuvieron neumonía leve; yo una neumonía grave, en terapia pero estable; mi hijo de 21 años, deportista, sano, estuvo 9 días con respirador… El virus no respeta nada, es un enemigo invisible que va cambiando. Estamos en una guerra con muy pocas armas”.

En tanto que cuando falleció su madre Lilia, su madre, el pasado 26 de agosto, dijo: "Para mí un ejemplo de mujer, esposa, madre y abuela. Estaba grande y con problemas de salud, y el COVID no la perdonó. Tuve la bendición de poder acompañarla en mi Hospital Austral, al igual que a mi papá que sigue internado y dando pelea. Les pido una oración en su memoria y que se cuiden en esta época de tanto riesgo de contagio. No me meto en temas de política, ya que ninguno de los que existen en nuestro país se ha ganado mi confianza ni mi credibilidad. Pero si siento que si no nos cuidamos todos ahora va a haber muchos casos más como el de mamá !! Gracias a todos por tantas muestras de afecto y cariño. Gracias papá por tu entereza y tu ejemplo continuo. Gracias mamá por ser la mejor mamá del mundo y cuidarnos desde arriba".