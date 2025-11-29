Los chicos de la escuela n.° 27 de Los Laureles, en la jurisdicción de Baradero, llevan más de 100 días sin clases debido al deterioro del edificio y al mal estado del muelle de ingreso, que representa un riesgo para su seguridad. "Me siento frustrada, desde el 30 de agosto están sin clases", contó Leonor, madre de un alumno, en declaraciones a LANOTICIA1.COM.

Las familias explicaron que, aunque la continuidad pedagógica está garantizada en los hogares, muchos alumnos no logran seguir el ritmo escolar desde sus casas. El problema principal, según los padres, es que el muelle por el que deben cruzar es inseguro, y enviar a los chicos a otras escuelas implica hasta cuatro horas de viaje.

Madres de alumnos expresaron su preocupación a LANOTICIA1.COM

Además, la escuela sufrió múltiples problemas de infraestructura: el motor estuvo roto, luego la bomba de agua, y hubo cortes de luz que impidieron que los alumnos asistieran durante meses. "El ciclo lectivo se termina y los chicos apenas tuvieron unos pocos meses de clases", relató otra madre a este medio.

Así está el muelle.

Algunas familias aceptaron el traslado a otros establecimientos, pero otros prefieren que sus hijos sigan en la escuela de su barrio, y se ofrecen incluso a colaborar en arreglos urgentes. Sin embargo, según contaron, el consejo escolar no permite que intervengan, y tampoco ofrece soluciones inmediatas. "Nosotros pintamos, cortamos el pasto y ayudamos en todo lo que podemos porque queremos que los chicos estén bien y tengan un futuro digno", aseguró una madre a LANOTICIA1.COM.

Desde la dirección del establecimiento, se informó que la situación fue elevada al Consejo Escolar, y que los inspectores están al tanto. A pocos días de finalizar el ciclo lectivo, las familias esperan una respuesta concreta para que los alumnos puedan volver al aula sin riesgos y con garantías de aprendizaje.

